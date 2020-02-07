Van'daki çığda hayatını kaybedenler için kur'an-ı kerim okundu - Son Dakika
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Van'daki çığda hayatını kaybedenler için kur'an-ı kerim okundu

6 saat önce

Van'daki çığda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunduVAN'ın Edremit ilçesinde, Bahçesaray'da meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

Van'daki çığda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu

VAN'ın Edremit ilçesinde, Bahçesaray'da meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

Bahçesaray ilçesinde ard arda gelen çığ felaketlerinde 41 kişi hayatını kaybederken, 75 vatandaş da yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan çığ felaketinde kar yığınları altında kalan bir kişiyi arama çalışmaları sürerken, Edremit Kaymakamlığı, Edremit Belediyesi ve Edremit İlçe Müftülüğü tarafından 5 camide hatim programı düzenlendi. Edremit ilçesindeki merkez Ulu Camii başta olmak üzere birçok camide, Cuma Namazı öncesi Edremit Müftülüğü tarafından Kur'an-ı Kerim okutuldu. Hayatını kaybedenler için eller semaya yükselirken, şehit olan kamu görevlileri ve vatandaşlar için de dualar edildi. Program sonrası Edremit Belediyesi tarafından cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram edildi.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Edremit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Edremit Kaymakamlığı, Edremit Belediyesi ve Edremit İlçe Müftülüğü olarak hayatını kaybedenler için bugün hatim programı düzenlediklerini vurgulayan Başkan Karahan, 'Edremit Kaymakamlığı'nın öncülüğünde Edremit halkı bu anlamda bir duyarlılık gösterdi. Camilerimizde hatimler okundu, dualar edildi ve şehitlerimizin ruhlarına hediye edildi. Rabbimden bu tür felaketlerin bir daha yaşanmamasını diliyor, bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

Van'daki çığda hayatını kaybedenler için kur'an-ı kerim okundu

Edremit Belediyesi, Bahçesaray, Edremit, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:48 Kaynak: DHA
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