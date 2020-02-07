Van'daki çığda şehit olan 8 güvenlik korucusunun köyünde acı hakim - Son Dakika
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Van'daki çığda şehit olan 8 güvenlik korucusunun köyünde acı hakim

7 saat önce

Köyden görüntü Taziye evlerinden görüntü Taziyeleri kabul eden acılı aileler Taziye evinde dua edilmesi Köy muhtarı Emin Bozdemir ile röportaj Şehit güvenlik korucu Tahsin Kara'nın babası İsmet Karan ile röportaj Şehit yakını Muhyettin Maltaş ile röportaj Van'daki çığda şehit olan 8...

Köyden görüntü

Taziye evlerinden görüntü

Taziyeleri kabul eden acılı aileler

Taziye evinde dua edilmesi

Köy muhtarı Emin Bozdemir ile röportaj

Şehit güvenlik korucu Tahsin Kara'nın babası İsmet Karan ile röportaj

Şehit yakını Muhyettin Maltaş ile röportaj Van'daki çığda şehit olan 8 güvenlik korucusunun köyünde acı hakim

Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşen çığın altında kalan kişileri kurtarmaya çalışırken, ikinci çığa maruz kalarak şehit olan 8 güvenlik korucusunun yaşadığı Çatak'ın Alacayır köyünde, taziyeler kabul ediliyor

Köy muhtarı Emin Bozdemir:

"İkinci çığda 8 güvenlik korucumuz şehit oldu. 5 güvenlik korucumuz da yaralandı. Şehit olanların hepsi akraba. Acımız çok büyük"

Şehit güvenlik korucu Tahsin Karan'ın babası İsmet Karan:

"Bizler de gitmek istedik ama yol kapandığı için gidemedik. Fedakar bir milletiz, bir afet durumunda herkes canla başla koşuyor"

MESUT VAROL/ÖZKAN BİLGİN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşen çığın altında kalarak şehit olan 8 güvenlik korucusunun yaşadığı köyde yas var.

Van-Bahçesaray kara yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde çığ altında kalan minibüstekileri kurtarmak üzere bölgeye giden Çatak'ın Alacayır köyündeki 8 güvenlik korucusunun düşen ikinci çığın altında kalarak şehit olması, yakınlarının yaşadığı köyü yasa boğdu.

Akraba olan şehitler için köyde Türk bayrakları ve şehitlerin fotoğraflarının asıldığı iki taziye evinde taziyeleri kabul eden acılı aileler, bir yandan da çığın düştüğü bölgede sürdürülen arama çalışmalarından gelecek haberleri takip ediyor.

"Acımız çok büyük"

Köy muhtarı Emin Bozdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk çığın altında kalanların kurtarılması için köyden 35 güvenlik korucusunun bölgeye gittiğini anlattı.

Köyden herkesin canla başla çalıştığını anlatan Bozdemir, "Çığ düştüğü haberinin alınmasının hemen ardından köyden herkes olay yerine gitti. Herkes çığın altında kalanlar için seferber oldu. İkinci çığda 8 güvenlik korucumuz şehit oldu. 5 güvenlik korucumuz da yaralandı. Şehit olanların hepsi akraba. Acımız çok büyük." dedi.

Şehit güvenlik korucu Tahsin Karan'ın babası İsmet Karan da acılarını paylaşan herkese teşekkür ederek, "Çığ haberini alınca güvenlik korucularımız hemen oraya gitti. Bizler de gitmek istedik ama yol kapandığı için gidemedik. Fedakar bir milletiz, bir afet durumunda herkes canla başla koşuyor. Şu an 8 şehidimiz var. Hepsi de akraba. Büyük bir acı yaşıyoruz. Köyde yabancı kimse yok. Herkes acımızı paylaşıyor. Bakanlarımız dün buradaydı. Acımızı paylaşan herkese çok teşekkür ediyoruz. Türk milleti böyle olaylarda birlik oluyor." ifadelerini kullandı.

Aynı aileden 3 şehit

Amca çocukları olan ve çığ altında kalan güvenlik korucuları Metin, Abdulselam ve Nimettullah Mantaş'ın amcaları Muhyettin Mantaş da acılarının büyük olduğunu ifade etti.

Mantaş, şehit güvenlik korucularının çığın altında kalanları kurtarmak üzere bölgeye gittiğini vurgulayarak, "Onları kurtarırken, kendileri çığın altında kaldılar. Allah devletimizden razı olsun. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, valimiz, kaymakamımız ve milletvekillerimiz bizleri hiç yalnız bırakmadı. Köyde büyük bir acı var. Çevre il ve ilçelerden herkes acımıza ortak oluyor." diye konuştu.

Van'daki çığda şehit olan 8 güvenlik korucusunun köyünde acı hakim

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:13 Kaynak: AA
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