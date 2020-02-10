Van'daki çığda şehit olan uzman onbaşının adı Sütlüce'de spor merkezinde yaşatılacak - Son Dakika
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Van'daki çığda şehit olan uzman onbaşının adı Sütlüce'de spor merkezinde yaşatılacak

7 saat önce

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Van'daki çığda şehit olan uzman onbaşının adı Sütlüce'de spor merkezinde yaşatılacak, System.String[]

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Büyükerşen, ziyarette yaptığı konuşmada, kent dışındaki programı nedeniyle cenaze törenine katılamadığını belirterek, ailenin de izniyle şehidin ismini açacakları spor merkezine vermek istediklerini söyledi.

Karaca'nın geçmiş yıllarda belediye kulübü çatısı altında önemli başarılara imza attığını hatırlatan Büyükerşen, şunları kaydetti:

"Van'da büyük bir acı yaşadık. Bu acımızı daha da artıran ise şehitlerimizden birinin şehrimizden olmasıydı. Cenazesine şehir dışı programım sebebiyle katılamadım. Tarkan evladımız geçtiğimiz yıllarda kulübümüz çatısı altında önemli başarılara imza atmış. Ailemizin de izni olursa evladımızın adını Sütlüce Mahallesi'nde açacağımız spor merkezinde yaşatmak istiyoruz. Ben şehidimize ve tüm kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet, sizlere ve tüm ailelere sabırlar diliyorum."

Büyükerşen'e ziyaretinden dolayı teşekkür eden baba Yasin Karaca ise spora büyük ilgi duyan şehit oğlunun adının Sütlüce'de açılacak merkezde yaşatılmasından büyük mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Tarkan, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:22 Kaynak: AA
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