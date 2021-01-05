Van'da DEAŞ operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Van'da DEAŞ operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı
05.01.2021 13:01
VAN'da, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 22 şüphelide adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
VAN'da, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 22 şüphelide adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Van'da, 24 Aralık 2020 günü Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Van MİT Bölge Başkanlığı görevlileri tarafından, DEAŞ silahlı terör örgütü ile iltisaklı olarak Van'da faaliyet gösteren şahıslara yönelik operasyon düzenledi.Operasyonlarda gözaltına alınan ve emniyet müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 22 şüpheli de ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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