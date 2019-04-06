Son Dakika Haberleri: Van'daki Depremde Cezaevinden Firar Etti, Evindeki Gizli Bölmede Yakalandı

Van'daki Depremde Cezaevinden Firar Etti, Evindeki Gizli Bölmede Yakalandı

1 saat önce

VAN'da, 2011 yılında meydana gelen depremde cezaevinden firar eden İ.Y., Başkele ilçesindeki evinde yaptığı gizli bölmede yakalandı.

Van'daki Depremde Cezaevinden Firar Etti, Evindeki Gizli Bölmede Yakalandı, System.String[]
VAN'da, 2011 yılında meydana gelen depremde cezaevinden firar eden İ.Y., Başkele ilçesindeki evinde yaptığı gizli bölmede yakalandı.

Van'da, 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem sırasında, uyuşturucu suçundan Van M Tipi Cezaevi'nde kalan İ.Y. firar etti. İ.Y.'nin yakalanması için başlatılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

Firari İ.Y.'nin yakalanması için yaklaşık 3 ay önce jandarma tarafından özel ekip kuruldu. Özel ekip İ.Y.'nin izine Başkale'da ulaştı. Operasyon düzenleyen ekip, İ.Y.'yi Başkale'deki evinde yaptığı gizli bölmede yakaladı. Hakkında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan arama kararı bulunan İ.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:25 Kaynak: DHA

Van, Güncel
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