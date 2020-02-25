Van'daki depremde enkaz altında kurtulanlar o anları anlattı - Son Dakika

Van'daki depremde enkaz altında kurtulanlar o anları anlattı

İRAN'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremin en çok hasar verdiği Van'ın Başkale ilçesine 4 mahallede enkaz altında yaralı olarak kurtulanlar, o dehşet anlarını Demirören Haber Ajansı(DHA) Muhabirine anlattı. Güvenlik Mahallesi'nde ahırda koyunlarına bakarken ankaz altında kalan Gıyasettin Arslan, depremde kurtulan anne ve babası tarafından enkaz yığınları altında yaralı olarak çıkarıldığını, aynı mahallede yaşayan Fadime Acar ise depremde 6 çocuğunu kurtardığını, kendisinin de yıkıyan duvarın altında kaldığını söyledi.

İran'ın Hoy kentinde 23 Şubat'ta meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem en çok Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Gelenler,Güvenlik ve Kaşkol Mahallelerine hasar verdi. 255 konut ve 400 ahırın yakıldığı, 600'ün üzerinde konutun ağır hasarlı olduğu 4 mahallede en büyük yıkım ise 8 kişinin hayatını kaybettiği Özpınar Mahallesi'nde yaşandı. 9 kişinin hayatını kaybetiği ve 54 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı depremde, yaralı olarak kurtulanlar o dehşet anlarını Demirören Haber Ajansı(DHA) Muhabirini anlattı.

ENKAZ ALTINDA YARIM SAAT KALDI

Van 100. Yıl Üniversitesi Araştırma Hasbtanesi ile Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesin'de tedavileri tamamlanan 36 yaralı taburcu edilirken, 18 yaralının tedavileri sürüyor.11 vatandaşın tedavi gördüğü Bölge Eğitim Araştırma Hastanesinin Ortopedi servisinde tedavileri süren Güvendik Mahalllesi'nden Gıyasettin Arslan, o anları anlattı.Yarım saat enka altında kaldığını anlatan Arslan,"Depremde kurtulan annem Şefika ve babam Mehmet beni enkaz yağınları arasında yaralı olarak çıkarttı.Yaklaşık yarım saat enkaz altında kaldım.Koyunlara ot verirken bir an sallandığımı hissettim.Enkazın altında kaldım. Bacağım ve kafamda yaralandım.Koyun ve kuzularım hepsi öldüler.Enkaz altında yarım saat kaldım. Nefes alamıyordum.Annem, babam ve komşularım gelip beni kurtardı.Onlar da evden kaçarak kurtulmuşlar.50 koyun ve 50 kuzum telef oldu.Hepsi de öldü, hiçbirini de kurtaramadık.Evimiz de yıkıldı"dedi.

Depreme dışarıda yakalanan ve 7 çocuğu ile kocasını kurtarmak isterken yıkılan duvarın altında kalan omuz ve bacaklarından yaralanan Fadime Acar ise halen o anların şokunu yaşadığını söyledi.

Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan Arslan,"Ben o sırada dışarıdaydım. Deprem oluncaçocuklarımı kurtarmak için tekrar eve girdim.Tam balkona geldim sırada yıkılan duvarın altında kaldım. 6 yaşındaki kızımın başına da taş isabet edip yaralandı. Beni depremde kurtulan kocam kurtardı.Kocamla birlikte 9 nüfusuz.Hepsi sağ kurtuldu. Ben ve 6 kızım yaralandık."diye konuştu.

Depreme Gelenler Mahallesi'nde koyunlarını otlatmaya giderken dışarıda yakalanan Eklime Işık(36) ise, eve girip çocuklarını kurtaran ve bu esnada meydana gelen artçılar nedeniyle yıkılan bir duvarın altında kalarak omuz ve bacaklarında yaralandı. Kocası tarafından enkaz altından çıkartılan Işık'ın Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, depremde yaralı kurtarılanların 19 kişinin hastanede yapılan tedavilerinde 8'inin taburcu edildiğini söyledi.

KRİZ VE KOORDİNASYON SİSTEMİMİZİ DEVREYE SOKUYORUZ

Doç.Dr. Çelik,"Yaralılar ilk etapta acil sernvise getirildi.Acil servisimizde bu tür afet durumlarında müdahale etmek için çok hızLı bir şekilde kriz koordinasyon ve afet organizyon sistemini devreye sokuyoruz.Daha önceki çığ faciası ve kazalarda da bu sistemimizi devreye soktuk.Biz gelen 19 yaralıdan 2'nin durumu ağırdı.Ağır olanları yoğun bakıma aldık.Diğer hastalarımızı servise aldık. Yaralılar cerrahi geçirdi.Bir tane hastanız çocuk yoğun bakımda.Maalesef durumu ağır.Ameliyatları olan hastalarımız da tedavileri sürüyor.Sağlık durumları gayet iyi.Bir yetişkin bayan hastamız da yoğun bakımda.Bugün de onu servise aldık.Bize ilk 19 yaralı geldi. Şu an itibariyle 11 kişi tedavi altında.Diğer hastalarımız taburcu edildi" diye konuştu.