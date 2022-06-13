Van'daki depremde evlerinde çatlaklar oluşanlar o anları anlattı - Son Dakika
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Van'daki depremde evlerinde çatlaklar oluşanlar o anları anlattı

13.06.2022 14:12
Van'daki depremde evlerinde çatlaklar oluşanlar o anları anlattı

VAN'da dün akşam meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğündeki depremde, merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Ermişler Mahallesi'nde bazı ev ve ahırların duvarlarında çatlakların oluştu .

VAN'da dün akşam meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğündeki depremde, merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Ermişler Mahallesi'nde bazı ev ve ahırların duvarlarında çatlakların oluştu . Mahallede yaşayanlar deprem anında korktuklarını belirterek, geceyi dışarda geçirdiklerini söylediler.

Tuşba ilçesine bağlı kırsal Ermişler Mahallesi, dün akşam saat 21.35'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremle salllandı. Deprem, Van merkez ve çevre illerdenden de hissedildi. Deprem, paniğe neden olurken, evlerinden çıkanlar gece geç saatlere kadar dışarıda kaldı.Depremin merkez üssü Ermişler Mahallesi'nde bazı ev ve ahırların duvarlarında çatlaklar oluştu. Depremin verdiği hasar da gün ağarınca ortaya çıktı. Deprem sırasında engelli çocuğu Abdulhalim Olgun'u (18), çevredekilerin yardımıyla evinin bahçesindeki konteynere götüren baba Seyithan Olgun, o anları DHA'ya anlattı.

Olgun,"Dün akşamki depremin meydana geldiği sırada namaz kılıyordum.O sırada deprem oldu. Ne yapacağımızı bilemedim. Çünkü engelli bir çocuğum var. Eşim de çok korktu.Engelli çocuğumu komşularımızın yardımıyla konteynere götürdüm.Komşularımız olmasaydı tek başımıza getiremezdik. Çok korktuk "dedi.3 çocuğu, engelli ablası, eşi ve annesiyle yaşayan Bilal Erdoğanlı ise meydana gelen depremde evinde çatlaklar oluştuğunu söyledi. Erdoğanlı,"Akşam çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Çok korktuk, ancak kendimizi dışarı atabildik. Bizim evde de engelli bireyimiz var. Çocuklar eve girmeye korktular. Dün gece dışarıda kaldık" diye konuştu.

Van'daki depremde evlerinde çatlaklar oluşanlar o anları anlattı
Van'daki depremde evlerinde çatlaklar oluşanlar o anları anlattı
Van'daki depremde evlerinde çatlaklar oluşanlar o anları anlattı
Van'daki depremde evlerinde çatlaklar oluşanlar o anları anlattı
Van'daki depremde evlerinde çatlaklar oluşanlar o anları anlattı
Van'daki depremde evlerinde çatlaklar oluşanlar o anları anlattı
Van'daki depremde evlerinde çatlaklar oluşanlar o anları anlattı
Van'daki depremde evlerinde çatlaklar oluşanlar o anları anlattı
Van'daki depremde evlerinde çatlaklar oluşanlar o anları anlattı
Van'daki depremde evlerinde çatlaklar oluşanlar o anları anlattı
Van'daki depremde evlerinde çatlaklar oluşanlar o anları anlattı
Van'daki depremde evlerinde çatlaklar oluşanlar o anları anlattı
Van'daki depremde evlerinde çatlaklar oluşanlar o anları anlattı
YORUMLAR
500
Van'da meydana gelen depreme markette yakalandılar! İşte o insanların kaçış anları Van'da meydana gelen depreme markette yakalandılar! İşte o insanların kaçış anları Van ve çevresi 5.0 büyüklüğünde depremle sallandı (3) Van ve çevresi 5.0 büyüklüğünde depremle sallandı (3)
Kaynak: DHA

Deprem, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'daki depremde evlerinde çatlaklar oluşanlar o anları anlattı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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