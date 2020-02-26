Van'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi - Son Dakika

Van'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi

7 saat önce

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde Van'ın Başkale ilçesine bağlı Gelenler köyünde enkaz altından kurtarılan 14 yaşındaki Emirhan Acar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Van'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi, System.String[]

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde Van'ın Başkale ilçesine bağlı Gelenler köyünde enkaz altından kurtarılan 14 yaşındaki Emirhan Acar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Van'da depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi

(İHA)

Başkale, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:45 Kaynak: İHA
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