Van'daki depremzedeler için konteyner kurulumuna başlandı - Son Dakika
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Van'daki depremzedeler için konteyner kurulumuna başlandı

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde, 23 Şubat'taki depremde evleri hasar gören depremzedeler için konteyner kurulumuna başlandı.

Van'daki depremzedeler için konteyner kurulumuna başlandı, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde, 23 Şubat'taki depremde evleri hasar gören depremzedeler için konteyner kurulumuna başlandı.

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Başkale ilçesindeki mahallelerde vatandaşların yaraları sarılıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Müdürlüğü, 10 kişinin hayatını kaybettiği depremden en çok etkilenen Özpınar Mahallesi'nde depremzedelerin barınma sorunun çözümü için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda mahalleye gönderilen 62 konteyner, tırlarla ilçeye getirildi. Büyükşehir ve Başkale Belediyesi ekiplerinin iş makineleriyle hazır hale getirildiği alana indirilen konteynerlerin kurulumuna da başlandı.

Alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından depremzede aileler konteynerlere yerleştirilecek.

Başkale, İran, AFAD, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:46 Kaynak: AA

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