Van'daki depremzedelerin yaraları sarılıyor - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesinin, İran'da meydana gelen ve Başkale ile Saray ilçelerinde yıkıma neden olan depremin ardından başlattığı çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan, Başkale ve Saray ilçelerinde de can ve mal kaybına yol açan 5,9 büyüklüğündeki depremin ilk anından itibaren alanda başlatılan çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Deprem bölgesine giden ekipler, ilk etapta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından gönderilen 4 bin 158 çadırı Başkale ve Saray ilçelerindeki 25 mahalleye kurdu.

Yaşamını yitiren 10 vatandaşın aileleri için taziye çadırlarının da kurulduğu bölgede, konteyner kentlerin oluşturulması için çalışmalara başlandı.



Günlük 5 bin kişiye sıcak yemek dağıtılıyor

Depremden hemen sonra 5 bin kişiye sıcak yemek ikramında bulunan ekipler, alanda çalışan görevli ve gönüllülere de kumanya dağıttı.

İtfaiye ekiplerinin de 7 gün 24 saat esasıyla alanda oluşacak yangın ve afetlere karşı hazır bulunduğu bölgede, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri de depremzedelere sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

Deprem nedeniyle 233 ahırın yıkıldığı ve yaklaşık 2 bin hayvanın telef olduğu Başkale ve Saray ilçesine bağlı mahallelerde çalışma yürüten belediye personeli, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle ölü hayvanları bulundukları yerden kamyonlara yükleyerek, mahalle dışında kazılan çukurlara kireçleyerek gömdü.

Ağır hasarlı evler yıkılıyor

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de mahallelerde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Yıkılan ve ağır hasar görmüş evler, Büyükşehir Belediyesine ait 15 iş makinesi, 25 kamyon ve 100 personelle yıkılmaya başlandı.

Toplanan molozlar ise iş makineleriyle mahalle dışına çıkarılıyor.

Bölgede geçimini hayvancılıktan sağlayan besicilerin yıkılan ahırlarına da çadırla çözüm bulundu.

Valilik öncülüğünde kurulan çadırlara alınan hayvanlardan özellikle yeni doğmuş kuzular artık soğuktan etkilenmiyor.

Kanalizasyon, içme suyu hatlarında oluşan sıkıntılar da depremin ardından bölgeye giden Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ) ekipleri tarafından giderildi.

"Devletimiz ilk günden bu yana bizimle"

Depremden etkilenen Özpınar Mahallesi'nde yaşayan Emin Tosun, köylülerin maddi durumunun iyi olmadığını belirterek, "Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Depremin ilk gününden bu yana devletimiz tüm imkanlarıyla burada. Sabah, öğle ve akşamları bize sıcak yemek veriliyor. Askerimiz, belediyemiz, tüm milletimiz bizimle. Allah herkesten razı olsun." dedi.

Köydeki hasarlı yapıların yıkıldığını, enkazların da kaldırıldığını anlatan Özpınar Mahallesi Muhtarı Cezmi Aslan da devlet yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Tüm sorunlarının hızlıca giderildiğini ifade eden Aslan, "Mahalleliye 3 öğün yemek veriliyor. Hasarlı yapılar yıkılırken, enkazlar da kaldırılıyor. Hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. İnşallah konteynerler de kurulunca çok daha rahat edeceğiz." ifadelerini kullandı.