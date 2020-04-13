Van'daki eczaneler dezenfekte edildi - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında kent genelindeki tüm eczaneleri dezenfekte etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ilaçlama ekipleri, yoğun olarak kullanılan eczanelere yönelik çalışma başlattı.



İlaçlama ekipleri, kentteki tüm eczaneleri vatandaşların enfeksiyona maruz kalmamaları için dezenfekte etti.

Eczacı Behiye Şaybak, salgınla birlikte iş yüklerinin daha çok arttığını belirterek, en riskli gruplardan biri olduklarını söyledi.

Zor şartlar altında çalıştıklarını, ücretsiz maskelerin eczaneler üzerinden dağıtılmasının iş yüklerini artırdığını belirten Şaybak, "Belediye ekipleri iş yerimizi dezenfekte ediyor. Bu güzel bir çalışma. İlaçlamanın sık sık yapılması bizleri ve vatandaşlarımız bir nebze de olsa rahatlatıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Eczacı kalfası Fehim Ürgün ise yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesince sürdürülen dezenfekte çalışmalarının il genelinde periyodik olarak devam edeceği belirtildi.