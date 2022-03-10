VAN'DAKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA - Son Dakika
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VAN'DAKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA

10.03.2022 09:01

VAN'da, polis ekiplerinin otele ve günlük kiralık evlere düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i, tutuklandı.

VAN'da, polis ekiplerinin otele ve günlük kiralık evlere düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i, tutuklandı.

Van'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu otele ve günlük kiralanan bazı evlere operasyon düzenlendi. 'Fuhşa aracılık, teşvik, zorlama, yer ve imkan sağlama' suçlarından 8 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan 15 kadından yabancı uyruklu 4'ü de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 3'ü de serbest bırakıldı.

VAN'DAKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA
VAN'DAKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA
VAN'DAKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA

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Son dakika haber | Van'da fuhuş operasyonu: 4'ü yabancı uyruklu 15 mağdur kadın yakalandı Son dakika haber | Van'da fuhuş operasyonu: 4'ü yabancı uyruklu 15 mağdur kadın yakalandı

Polis, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN'DAKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAN'DAKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA - Son Dakika
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