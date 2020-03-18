Van'daki hastane cerrah önlük kumaşından maske üretti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'daki hastane cerrah önlük kumaşından maske üretti - Son Dakika

Van'daki hastane cerrah önlük kumaşından maske üretti

6 saat önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi, korona virüs vak'alarının görülmesinin ardından artan tıbbi malzeme fiyatlarına karşı yıkanabilir cerrah önlük kumaşından N95 standardında maske üretimine başladı.

Van'daki hastane cerrah önlük kumaşından maske üretti, System.String[]

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi, korona virüs vak'alarının görülmesinin ardından artan tıbbi malzeme fiyatlarına karşı yıkanabilir cerrah önlük kumaşından N95 standardında maske üretimine başladı.

Çin'in Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip korona virüsü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden yeni tip korona virüsü Türkiye'de de ilk kurbanını verdi. Dünyada pandemi boyuta ulaşan korona virüsünden dolayı tıbbi ve medikal malzeme fiyatlarının armasının yanı sıra temin edilmesi de zorlaştı. Bunun üzerine harekete geçen Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi yönetimi, cerrah önlük kumaşı ve elyaf malzemeden maske üretimine geçti.

ENFEKSİYON UZMANLARININ TAM NOT ALDI

Hastane bünyesinde faaliyet yürüten terzihane birimi ekiplerince 3 gün öncesinde üretimine başlanan maskeler, enfeksiyon uzmanlarının tam not aldı. Üretilen maskeler hastane temizlik ve güvenlik personelinin yanı sıra hastane ziyaretinde bulunan hasta yakınlarına dağıtılıyor.

"ALTERNATİF ÇALIŞMALARIMIZI BAŞLATTIK"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, korona virüsü salgınını en iyi şekilde yönetmeyi planladıklarını belirtti. Şu an hastanede korona virüsü tanılı bir hastanın bulunmadığını açıklayan Başhekim İliklerden, "Bu çerçevede sağlık hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Salgının hızlı yayılma tehlikesi karşısında acil durumlar dışında vatandaşlarımızın hastanelere olabildiğince az ziyaretlerini istiyoruz. Süreç tıbbi malzeme konusunda bazı zorlukları ortaya koydu. Ülke genelinde salgın öncesinde çok uygun fiyatlara alışverişi yapılan sık kullanılan malzemelerin fiyat artışından dolayı hastane yönetimleri olarak mustarip durumdayız. Kurumlarımızın gücünü hissettirmek anlamında alternatif çalışmalarımızı başlattık. Riskli alanlarda kullanılmaması şartıyla hastanenin daha risksiz alanlarında N95 denilen hazneli maskelerin yerine cerrahi maskeleri yapmaya başladık" dedi.

Atölye terzihane birimi personellerinin maske üretimini geceli-gündüzlü, fedakar ve özverili bir şekilde sürdürdüğünün altını çizen İliklerden, yaklaşık 3 günlük süreçte hastane içindeki temizlik, güvenlik ve ziyaret kısımlarında maskeleri dağıttıklarını söyledi.

"ÜRETİLEN MASKELERİN AVANTAJLARI VAR"

Her türlü önleme karşı yıkanabilir ve düşük maliyetli maske üretmeye başladıklarına dikkat çeken Van YYÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Dr. Öğretim Üyesi Ali İrfan Baran ise "Korona virüsü salgını nedeniyle tüm hastanelerin kendi personelini koruması açısından maske ve diğer koruyucu ekipmanlarının temin edilmesi istendi. Piyasada maliyet açısından bulunması sıkıntılı olduğu ve korona salgının pandemi boyutuna gelmesinden dolayı her türlü önleme karşı maske üretmeye başladık. Ameliyatlarda kullanılan cerrah önlük kumaşından ve piyasada bulunan elyaf malzemeden N95 maske üretimini kendimiz yapıyoruz. Piyasada 2-3 kat olanları varken biz burada 4 kat şeklinde yapıyoruz. Üretilen bu maskelerin avantajları da var. 60 derecede deterjanla yıkayıp tekrar kullanma şansımız olacaktır. Maliyeti ise çok düşük olacaktır" diye konuştu.

Hastane yönetimi kararıyla maske üretimine başladıklarını dile getiren terzihane bölümü personelleri de geceli-gündüzlü çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

(Yılmaz Sönmez/İHA)

Dursun Odabaş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:20 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı
Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye girecek Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı Bilim insanlarına göre koronavirüs insan yapımı değil
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım         
14:29
Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı         
14:09
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi         
13:56
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti         
13:40
Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek         
13:24
Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz         
12:29
Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum         
12:28
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti         
12:28
Çanakkale Deniz Zaferi nasıl kazanıldığını gözler önüne seren, tüyleri diken diken ettiren arşiv fotoğrafları Çanakkale Deniz Zaferi nasıl kazanıldığını gözler önüne seren, tüyleri diken diken ettiren arşiv fotoğrafları         
12:13
Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi         
12:06
Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir         
11:47
Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah? Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah?         
11:13
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı         
11:10
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil         
10:52
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 23:07:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'daki hastane cerrah önlük kumaşından maske üretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]