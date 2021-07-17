Van'daki heyelanda araçta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Van- Başkale karayolunda seyir halindeki aracın üzerine düşen heyelandan dolayısıyla mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Van'da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış sele neden oldu. Sel nedeniyle Van- Hakkari karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Akşam saatlerinde etkisini artıran yağmurla birlikte Van-Başkale karayolunun Albayrak Karakolu mevkiinde meydana gelen heyelandan dolayı kapalı kasa kamyonet içerisinde 2 kişi mağsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığına bağlı Başkale İlçe Grup Amirliği ve Başkale Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yürütülen titiz çalışma sonucu 2 kişi, sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Heyelan afetinden etkilenerek kapanan yolların açılması için Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesinin çalışmaları devam ediyor. - VAN