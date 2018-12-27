Son Dakika Haberleri: Van'daki Hırsızlık Çetesi, Çaldıkları Minibüste Yakalandı

Van'daki Hırsızlık Çetesi, Çaldıkları Minibüste Yakalandı

42 dakika önce

VAN'da çeşitli tarihlerde 27 minibüs ve telekomünikasyon şirketine ait kablo çaldıkları tespit edilen 5 kişi, çaldıkları son minibüsün içerisinde yakalandı.

Van'daki Hırsızlık Çetesi, Çaldıkları Minibüste Yakalandı, System.String[]
VAN'da çeşitli tarihlerde 27 minibüs ve telekomünikasyon şirketine ait kablo çaldıkları tespit edilen 5 kişi, çaldıkları son minibüsün içerisinde yakalandı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında tabanca, tüfek ve hırsızlık olaylarında kullandıkları çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde çeşitli tarihlerde hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 3 ay içerisinde Van ve ilçelerinde 27 minibüs, 20 farklı bölgeden telekomünikasyon şirketine ait kablo çalınması ve 1 otobilden hırsızlık olayı olmak üzere 48 olaya karıştıkları belirlenen şüpheliler takibe alındı. Polis, 2 aylık sokak ve kamera çalışmaları neticesinde şüphelilerin kimliklerini tespit ederken, şüpheli şahısların çalıntı araç ile Türk Telekom'a ait yer altı kablolarını Tuşba İlçesi Özalp Karayolu civarındaki ıssız bölgede toplayarak, yakarak bakır haline getirdikleri, şüphelileri yönlendiren ve aynı zamanda hurdacılık yapan 1 kişi tarafından satın alındığını belirledi.

ÇALDIKLARI MİNİBÜSTE YAKALANDILAR

Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda şüphelileri, çaldıkları minibüsün içinde yakaladı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin ev ve üst aramalarında, 5 tabanca, 1 tüfek, 29 fişek, 13 ses fişeği, 8 oto teybi, 4 matkap, 4 bijon anahtarı, 1 demir makası, 1 kaynak makinası, 1 lehim makinası, 1 projektör, 1 oto gösterge paneli, 1 bisiklet, 18 kilo bakır kablo, 85 kilo kuruyemiş, 1 yelek, 1 mont, çok sayıda tabanca kabzası, kapak takımı ve şarjör parçaları ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i Adli Kontrol Kararı ile berbest bırakılırken, 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:10 Kaynak: DHA

Van, Güncel
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