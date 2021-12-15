Van'daki hırsızlık olaylarının failleri yakalandı - Son Dakika

Van'daki hırsızlık olaylarının failleri yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde çaldıkları malzemeleri satmaya çalışan 2 çocuk ile malzemeleri satın alan kişi yakalandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde çaldıkları malzemeleri satmaya çalışan 2 çocuk ile malzemeleri satın alan kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, bir işyerinde hırsızlık malzemelerinin bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi. İş yerine gelen ekipler, çaldıkları malzemeleri satmaya çalışan suça sürüklenen 2 çocuk ile malzemeleri satın alan iş yeri sahibini gözaltına aldı. Aramada, çalıntı bilgisayar, monitör, hoparlör, kaset çalar, klavye ve elektrikli süpürge ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi ve 2 çocuğun emniyetteki işlemleri sürüyor.

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