Van'daki Hükümlülerden Resim ve El Sanatları Sergisi
31 dakika önce
Van'daki hükümlülerden resim ve el sanatları sergisiVAN - Van Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler, Van'ın düşman işgalinden kurtarılışının 101. yılı dolayısıyla resim ve el sanatları sergisi açtı.
Van
'daki hükümlülerden resim ve el sanatları sergisi
VAN - Van Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler, Van'ın düşman işgalinden kurtarılışının 101. yılı dolayısıyla resim ve el sanatları sergisi açtı. Tuşba Halk Eğitimi Merkezi
ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından Van Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünce 3 ay boyunca verilen kurslara katılan hükümlüler; yağlı boya tablo, ahşap el sanatları, savatlı gümüş işlemeleri gibi çalışmalar yaptı. Hükümlüler, el emeği göz nuru çalışmalarını sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Hükümlülerin yaptığı "Bilgi Her Yerde" temalı eserler, kentin düşman işgalinden kurtarılışının 101. yılı etkinlikleri çerçevesinde Van Adliye Sarayında sergilendi. El sanatları ve resim sergisinin üç gün boyunca açık kalacağı belirtildi.
(YLM-MSA-Y)
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:59 Kaynak: İHA
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