Van'daki ikinci çığ - Kurtarma çalışmalarının en sıcak anları kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'daki ikinci çığ - Kurtarma çalışmalarının en sıcak anları kamerada - Son Dakika

Van'daki ikinci çığ - Kurtarma çalışmalarının en sıcak anları kamerada

7 saat önce

Van'daki ikinci çığ Arama kurtarma çalışmaları VAN - Van'da yaşanan ikinci çığın ardından yaşanan kurtarma çalışmalarının en sıcak anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Van'daki ikinci çığ

Arama kurtarma çalışmaları VAN - Van'da yaşanan ikinci çığın ardından yaşanan kurtarma çalışmalarının en sıcak anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Van'daki ikinci çığ - Kurtarma çalışmalarının en sıcak anları kamerada

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:18 Kaynak: AA
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