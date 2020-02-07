Van'daki ikinci çığ - Kurtarma çalışmalarının en sıcak anları kamerada - Son Dakika

Arama kurtarma çalışmaları VAN - Van'da yaşanan ikinci çığın ardından yaşanan kurtarma çalışmalarının en sıcak anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, Van'daki çığ felaketini araştırmak için 3 müfettiş görevlendirdi

Mauricio Isla: Boca Juniors 3 kez teklif yaptı ancak Fenerbahçe'de kalmak istedim