Van'daki ikinci çığ - Kurtarma çalışmalarının en sıcak anları kamerada - Son Dakika

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Van'daki ikinci çığ - Kurtarma çalışmalarının en sıcak anları kamerada
7 saat önce
Van'daki ikinci çığ Arama kurtarma çalışmaları VAN - Van'da yaşanan ikinci çığın ardından yaşanan kurtarma çalışmalarının en sıcak anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:18 Kaynak: AA
Van'daki ikinci çığ
Arama kurtarma çalışmaları VAN - Van'da yaşanan ikinci çığın ardından yaşanan kurtarma çalışmalarının en sıcak anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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