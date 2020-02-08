Van'daki ikinci çığ - SAKOM'dan yardım isteme anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'daki ikinci çığ - SAKOM'dan yardım isteme anı kamerada - Son Dakika

Van'daki ikinci çığ - SAKOM'dan yardım isteme anı kamerada

16 dakika önce

Van'da yaşanan ikinci çığın ardından olay yerindeki UMKE personelinin telsizle SAKOM'a ulaşıp yardım istemesi UMKE kamerasına yansıdı.

Van'da yaşanan ikinci çığın ardından olay yerindeki UMKE personelinin telsizle SAKOM'a ulaşıp yardım istemesi UMKE kamerasına yansıdı. Görüntülerde mobil komuta aracında bulunan personelin çığ bölgesindeki personelle yaptığı konuşma yansıdı. İhbar üzerine personelin çıkması ve yaşanan kurtarma çalışmalarının en sıcak anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Van'daki ikinci çığ - SAKOM'dan yardım isteme anı kamerada

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:29 Kaynak: AA
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