Van'daki ikinci çığ - SAKOM'dan yardım isteme anı kamerada - Son Dakika

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Van'daki ikinci çığ - SAKOM'dan yardım isteme anı kamerada
16 dakika önce
Van'da yaşanan ikinci çığın ardından olay yerindeki UMKE personelinin telsizle SAKOM'a ulaşıp yardım istemesi UMKE kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:29 Kaynak: AA
Van'da yaşanan ikinci çığın ardından olay yerindeki UMKE personelinin telsizle SAKOM'a ulaşıp yardım istemesi UMKE kamerasına yansıdı. Görüntülerde mobil komuta aracında bulunan personelin çığ bölgesindeki personelle yaptığı konuşma yansıdı. İhbar üzerine personelin çıkması ve yaşanan kurtarma çalışmalarının en sıcak anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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