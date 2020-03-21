Van'daki İran Çarşısı, koronavirüs nedeniyle boş kaldı - Son Dakika
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Van'daki İran Çarşısı, koronavirüs nedeniyle boş kaldı

6 saat önce

Van'daki İran Çarşısı, koronavirüs nedeniyle boş kaldıVan'daki İran Çarşısı, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşların sokağa çıkmaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Van'daki İran Çarşısı, koronavirüs nedeniyle boş kaldı

Van'daki İran Çarşısı, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşların sokağa çıkmaması nedeniyle sessizliğe büründü. İran'dan gelen turistler başta olmak üzere yüzlerce kişinin alışveriş için geldiği pasaj boş kalırken, zor günler geçiren esnaf da iş yerlerini dezenfekte edip, gelen müşterilerine kolonya vererek, önlem alıyor.

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında, uzmanların da önerisiyle halk, kalabalık ortamlardan uzak durmak için sokağa çıkmamaya başladı. Vatandaşların evlerinde kalmasıyla birlikte ülke genelinde olduğu gibi Van'da da birçok yer sessizliğe büründü. Özellikle daha önce İranlı turistler başta olmak üzere, yüzlerce kişinin alışveriş yapmak için geldiği, İpekyolu ilçesindeki İran Çarşısı'nda ziyaretçi sayısında oldukça azalma olduğu görüldü. Sıkıntılı günler yaşayan esnaf da alışveriş için iş yerlerine gelen müşterilerine kolonya vererek ve dükkanlarını sürekli temizleyerek önlem alıyor.

VATANDAŞLARA, 'EVDEN ÇIKMAYIN' UYARISI

Van'da 20 yıldır esnaflık yaptığını söyleyen Mesut Borak, koronavirüsten dolayı herkesin büyük mağduriyet yaşadığına dikkat çekerek, "Rabbim herkese yardımcı olsun. Van halkından tek isteğimiz, esnafa karşı duyarlı olsunlar. Biz her türlü tedbirimizi alıyoruz. İpekyolu Belediyesi ekipleri, İran Çarşısı'nı dezenfekte ilacı ile ilaçladılar. İş yerlerimizi de ilaçlıyoruz. Gelen müşterilerimize kolonya ikramında bulunuyoruz. Bütün işlerimizi eldiven takarak yapıyoruz. Gelen müşterilerimize 1 metre arayla sohbet ve muhabbetimizi ediyoruz. Halkımızın evden çıkmaması konusunda hak veriyoruz, haklılar. Evden çıkmamalarını da tavsiye ediyoruz. İnşallah bu virüs kısa zamanda dünyayı terk eder. Her şey eskisi gibi olur" dedi.

ESNAFIN GERİYE DÖNÜK BORÇLARI ERTELENSİN

Esnafın geriye dönük olan borçlarının ertelenmesi için devlet yetkililerinden yardım bekleyen Borak, "Devlet büyüklerimizden ricamız, esnafın borçlarının dikkate alınması. İki gündür daha siftah yapamadık. Yanımda çalışan 3 kadın arkadaşı mecburen işten çıkardım" diye konuştu.

Esnaf Mesut Beyter ise koronavirüsten dolayı yanında çalışan 6 kişiden 5'inin işine son vermek zorunda kaldığını ifade ederek, "Esnaf olarak koronavirüse karşı önlemlerimizi aldık, iş yerimizi her gün dezenfekte ediyoruz. Ama şu an çok zor durumdayız. Çünkü mağduruz. Evimize götürecek bir şeyimiz yoktur. Bunlar için devletimizin ve iş yeri sahiplerinin adım atmasını bekliyoruz" dedi.

Van'daki İran Çarşısı, koronavirüs nedeniyle boş kaldı

İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:42 Kaynak: DHA

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