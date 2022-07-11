Van'daki kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 4-10 Temmuz'da yürütülen çalışmalar sonucu, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 280 paket sigara ele geçirildi.

Ekipler ayrıca, "resmi belgede sahtecilik" ve "6114 sayılı kanuna muhalefet" suçları kapsamında, sınavda kopya düzeneği olarak kullanıldığı tespit edilen 4 pasaport ile ses ve görüntü kayıt cihazı, "5729 sayılı kanuna muhalefet" ve "2521 sayılı kanuna muhalefet" suçları kapsamında da 150 av tüfeği, 50 av tüfeği malzemesi, 485 tabanca malzemesi ele geçirdi.

Düzenlenen 5 operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.