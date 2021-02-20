Van'daki Kanisipi Şelalesi "nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescillendi - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Van'ın Çatak ilçesindeki Kanisipi Şelalesi "nitelikli doğal koruma alanı, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescillendi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kanisipi Şelalesi'nin 1991'de Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca doğal sit alanı ilan edildiğini hatırlattı.

Atlı, doğal sit alanlarının yeniden değerlendirilmesi amacıyla dört mevsimi kapsayan "Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu"nda Kanisipi Şelalesi'nin "kesin korunacak hassas alan ve nitelikli doğal koruma alanı" olarak önerildiğini belirtti.

Hazırladıkları tescil dosyanın Van Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu'nda gündeme alındığını, ardından onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderildiğini ifade eden Atlı, şunları kaydetti:

"Bölge komisyonunca onaylanan Kanispi Şelalesi'nin doğal sit alanının nitelikli doğal koruma, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak 4 Şubat 2021 tarihli bakanlık makamı oluru ile onaylanmıştır. Kesin korunacak hassas alan, Cumhurbaşkanlığı yetkisinde olduğundan onay süreci Cumhurbaşkanlığınca gerçekleştirilecektir. Her yıl şenlikler düzenlenen alanda yerel idarelerce yapılabilecek günübirlik tesisler için sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı bulunmaktadır. Bu tesislerin yapılabilmesi için sadece komisyonun izni değil, ilgili belediyelerce bu tesislerin uyumlu olacağı, koruma amaçlı imar planı yapılması gerekmektedir. Tescil kararı kentimize hayırlı olsun."