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Van'daki kazanın ardından

18 dakika önce

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasından yaralı sayısı 43'e yükseldi.

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Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasından yaralı sayısı 43'e yükseldi.

Alınan bilgilere göre kaza, Muradiye ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kaçak göçmenleri taşıyan 21 VD 499 plakalı minibüs kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu 43 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından Muradiye, Erciş ve Van'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Jandarma, kaza sonrası kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları başlatırken, olayla soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN
Muradiye, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:32 Kaynak: İHA
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