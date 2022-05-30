Van'daki Keşiş Gölü, rengarenk doğasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika
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Van'daki Keşiş Gölü, rengarenk doğasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor

30.05.2022 13:38
Van'daki Keşiş Gölü, rengarenk doğasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor

Van'ın Gürpınar ilçesinde Erek Dağı eteklerinde bulunan ve çevresi sarı çiçeklerle bezenen 2 bin 500 rakımlı Keşiş Gölü (Turna), doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini karşılıyor.

Van'ın Gürpınar ilçesinde Erek Dağı eteklerinde bulunan ve çevresi sarı çiçeklerle bezenen 2 bin 500 rakımlı Keşiş Gölü (Turna), doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini karşılıyor.

İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan göl, yeşilin, mavinin ve sarı çiçeklerin buluştuğu eşsiz manzarasıyla bugünlerde doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Çok sayıda farklı kuş ve canlı türlerine de ev sahipliği yapan Keşiş Gölü, kentin yoğunluğundan ve iş hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenlere, doğayla baş başa zaman geçirme fırsatı sunuyor.

Gürpınar Belediyesi de gölün tanıtılmasını sağlamak ve bölgenin güzelliklerine dikkati çekmek amacıyla doğa yürüyüşü düzenledi. Etkinlik kapsamında gölün bulunduğu alana giden 60 doğasever, manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Gruptakilere rehberlik eden Kenan Çiftçi, "Bugün ilk defa Keşiş Gölü'nü gören katılımcılarımız vardı. Hepsi bu güzelliklere hayran kaldı. Doğaseverlerle birlikte gölün etrafında yürüyüş yaptık. Desteklerinden dolayı Gürpınar Belediyesine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Doğaseverlerden Şenay Özdemir Özer ise uzun bir yolculuktan sonra göle vardıklarını dile getirerek, "Buranın muhteşem bir doğası var. Bölgede Van Gölü'nden sonra beni bu kadar etkileyecek bir gölün varlığını bilmiyordum. Gölün etrafındaki çiçekler, yaptığımız dağ tırmanışı, eşsiz doğal yapısı çok güzel. İyi ki gelmişim, çok memnun kaldım." dedi.

Van'daki Keşiş Gölü, rengarenk doğasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor
Van'daki Keşiş Gölü, rengarenk doğasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor
Van'daki Keşiş Gölü, rengarenk doğasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor
Van'daki Keşiş Gölü, rengarenk doğasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor
Van'daki Keşiş Gölü, rengarenk doğasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor

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Kaynak: AA

Toros Dağları, Hisarcık, Van, Güncel, Son Dakika

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