Van'daki kız meslek liselerinde günde 10 bin maske üretiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'daki kız meslek liselerinde günde 10 bin maske üretiliyor - Son Dakika

Van'daki kız meslek liselerinde günde 10 bin maske üretiliyor

6 saat önce

Van'daki meslek liselerinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında günde 10 bin tam korumalı maske üretiliyor.

Van'daki kız meslek liselerinde günde 10 bin maske üretiliyor, System.String[]

Van'daki meslek liselerinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında günde 10 bin tam korumalı maske üretiliyor.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca koronavirüs önlemleri kapsamında başlatılan Ar-Ge çalışmaları sonucu Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin üretim kapasiteleri harekete geçirildi.

Bu kapsamda belirlenen 14 pilot il arasında yer alan Van'daki meslek liselerinde temizlik, dezenfektan, maske, tek kullanımlık önlük, tulum, yüz koruyucu siperlik gibi birçok ürünün imalatına başlandı.

Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu, Nene Hatun Kız Meslek, Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri ile Van Olgunlaşma Enstitüsünde üretilen maskelerin ihtiyaç duyulan kurumlara dağıtılması sağlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, maske üretiminin yapıldığı okullardaki atölyeleri ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ülkenin maske ihtiyacının karşılanmasında meslek liselerinin önemli bir rol üstlendiğini belirten Tevke, "Maske üretim işlemi daha önce dikiş makineleriyle yapılıyordu. Milli Eğitim Bakanlığımızın temin ettiği seri üretim makinesi ile bu süreci hızlandırdık. Şimdilik günde 3 katlı tam korumalı 10 bin maske üretimi gerçekleştiriyoruz. Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz fedakarca çalışıyor. Ülke olarak bu süreci el birliğiyle atlatacağız." diye konuştu.

Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Elif Yörük de maskeleri 280 derecelik buharlama ile dezenfekte işleminden sonra ambalajlayarak kullanıma hazır hale getirdiklerini söyledi.

Memur Sen'den sağlık çalışanlarına maske ve siperlik desteği

Memur-Sen Van İl Temsilciliği de kentteki sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla 1000 cerrahi maske ile 1000 koruyucu siperlik bağışında bulundu.

Koronavirüsle mücadele sürecinde sağlık çalışanlarının yanında olduklarını belirten Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Ali Uca, imkanlar dahilinde temin ettikleri siperlik ve maskeleri İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden'e teslim ettiklerini bildirdi.

Ülkenin yaşadığı zor süreçte her türlü desteği sunduklarını kaydeden Uca, "Genel merkezimiz, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' ve 'Şimdi Vefa Zamanı' kampanyalarına 2 milyon lira bağışladı. Ayrıca Sağlık Bakanlığına tahsis edilmek üzere Ankara'daki Eğitim Bir-Sen misafirhanesi ile 20 bin siperlik ve 50 bin maske verildi." ifadelerini kullandı.

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 08:00 Kaynak: AA

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