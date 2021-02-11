Van'daki korona virüs aşılamasında yan etkiye rastlanmadı - Son Dakika

Van'daki korona virüs aşılamasında yan etkiye rastlanmadı

11.02.2021 14:04

Van'daki korona virüs aşılamasında yan etkiye rastlanmadı Sağlık çalışanları ikinci doz aşılarını oluyor Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, ikinci doz korona virüs aşısını yaparak, aşılamayla ilgili herhangi bir sorunla karşılaşılmadığını söyledi.

Van'daki korona virüs aşılamasında yan etkiye rastlanmadı

Sağlık çalışanları ikinci doz aşılarını oluyor

VAN - Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, ikinci doz korona virüs aşısını yaparak, aşılamayla ilgili herhangi bir sorunla karşılaşılmadığını söyledi.

Türkiye'de ilk olarak 28 gün önce yapılan korona virüs aşılarının ikinci dozu da Van'daki sağlık personellerine uygulanmaya başlandı. Çin'den getirilen CoronaVac aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarları'ndaki analizlerinin ardından kullanımı uygun bulunmuştu. Bu kapsamda Van'a gönderilen CoronaVac aşılarının ikinci dozu da sabah saatlerinde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Aşı uygulama çalışmalarını takip eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve VEAH Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik de ikinci doz korona virüs aşısı oldu.

Aşı sonrası açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, sağlık çalışanlarının birinci doz aşının ardından ikinci doz aşılarının da bugün itibariyle uygulandığını belirtti. Birinci doz aşısının sağlık personellerine yeterli sayıda yapıldığını ifade eden İl Müdürü Sünnetçioğlu, "İkinci doz aşılamada gayet iyi gidiyor. Sağlık personellerimizde iyi bir oran yakaladık. İnşallah ikinci dozda da hiçbir sorun yaşamadan devam edeceğiz. Ayrıca bugün 70 yaş üstü vatandaşların aşı uygulamasına da başlandı. Cuma günü de 65 yaş üstü aşı uygulaması başlayacak. Bu aşıların ülkemize getirilmesinde başta Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Herhangi bir sorun ile karşılaşmadık"

Aşılamada bugüne kadar sadece iki kişide hafif alerjik reaksiyon oluştuğunu, bunun da sadece 10 dakika içinde geçtiğini dile getiren Sünnetçioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O da 10 dakika da geçebilecek bir reaksiyondu. Başkada herhangi bir sorun ile karşılaşmadık. İnşallah bu aşı uygulamasıyla yeteri bağışıklık düzeyine ulaşacağız. Bu süre zarfında normalleşme sürecine de gireceğiz inşallah."

İl Müdürü Sünnetçioğlu ile birlikte ikinci doz aşılarını olduklarını söyleyen Hastane Başhekimi Çelik ise "Hastanemizdeki sağlık personellerimizde yüzde 91 oranında aşımız var. Şu ana kadar ciddi bir reaksiyonla karşılaşmadık. Sadece birkaç personelimizde hafif reaksiyon görüldü. Çalışanlarımızın katılım oranı da gayet iyi. Önümüzdeki günlerde 65 yaş üstü vatandaşların da aşısı başlayacak. Tüm ilimize yeteceğimizi de düşünüyoruz" diye konuştu.

İkinci doz aşısını olan İl Sağlık Müdürlüğü Basın Danışmanı Adem Yılboğa da, şu ana kadar herhangi bir yan etkiyle karşılaşmadığını belirterek, salgının dünyada son bulmasını diledi.

Van'daki korona virüs aşılamasında yan etkiye rastlanmadı
Van'daki korona virüs aşılamasında yan etkiye rastlanmadı
Van'daki korona virüs aşılamasında yan etkiye rastlanmadı
Van'daki korona virüs aşılamasında yan etkiye rastlanmadı

Çin Halk Cumhuriyeti, İl Sağlık Müdürü, Türkiye, Van, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Van'daki korona virüs aşılamasında yan etkiye rastlanmadı - Son Dakika


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