Van'daki köy okuluna spor malzemesi desteği - Son Dakika

Türkiye Badminton Federasyonun 81 ilde hayata geçirdiği 'Orada Bir Köy Var, Uzakta' projesi kapsamında Van'ın İpekyolu ilçesindeki Gövelek Mahallesi Türkan-Tevfik Sarıgül İlk ve Ortaokuluna badminton malzemesi desteği yapıldı.

Badminton Federasyonunun 4 yıl önce badminton sporunun yaygınlaşmasını ve köy okullarındaki öğrencilerin badminton sporunu tanımalarını ve bu sporla uğraşmalarını sağlamak amacıyla başlattığı proje devam ediyor. Türkiye Badminton Federasyonu, köy okullarına ekipman dağıtma hedefiyle yola çıktığı sosyal sorumluluk projesinde Van'da da köy okullarına malzeme desteğinde bulundu.

Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini hatırlatarak, "Yeni bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Bu amaçla Türkiye'nin 81 ilinde 81 köye ulaşmak istiyoruz. Gençlerimiz bizim için çok değerli. Onların spor yapan bireyler olmalarını arzuluyoruz. Bu spor havasının ülkemizin her köşesine yayılacağına inanıyorum. Paydaşlarımızla gençlerimiz için daha farklı projeler gerçekleştirmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Van Badminton İl Temsilcisi Atilla Enterili ise badminton sporuyla uğraşan öğrencilerin desteklenmesinin önemli olduğu belirterek, projenin ülkede yeni bir spor havası estireceğine inandıklarını söyledi. Proje kapsamında Van'da da okulların desteklendiğini söyleyen Enterili, "Çocuklarımızın spor kültürüyle yetişmelerini istiyoruz. Spor tüm kötülükleri aşacak, tüm sorunların çözümünü sağlayacak en etkili anahtardır" dedi. - VAN