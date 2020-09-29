Van'daki Kur'an kurslarında yüz yüze eğitime başlandı - Son Dakika

Van'da Kur'an kursları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime başladı.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, İl Müftüsü Ömer Keskin, yeni eğitim-öğretim döneminde İpekyolu Aişe-i Sıdıka Hafızlık Kur'an Kursu, Boyalar Camii Kız Kur'an Kursu ve İpekyolu Kudüs Aksa Kız Kur'an Kursunu ziyaret etti.

Kurs hocaları ve öğrencilerle sohbet eden Keskin, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Keskin, yaptığı açıklamada, Mart ayından bu yana kapalı olan kuran Kur'an kurslarının, alınan tedbirler çerçevesinde eğitime başladığını söyledi.

İmkan ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde ayrı ayrı gruplara ayrılacağını belirten Kesken, "Her grubun teneffüs saatlerinde sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacaktır. Kurs yönetimlerince teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamalar gerçekleştirilecektir." diye konuştu.