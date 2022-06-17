Van'daki lokanta ve restoranlar denetlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Van'daki lokanta ve restoranlar denetlendi

17.06.2022 16:40
Van'daki lokanta ve restoranlar denetlendi

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte yeme içme sektöründe hizmet veren işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte yeme içme sektöründe hizmet veren işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri kent genelinde lokanta ve restoranları denetledi.

Ekipler, hijyen kuralları, gramaj ve işletme belgeleri ile ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Kontrollerde son kullanma tarihi geçtiği tespit edilen ürünlere imha edilmek üzere el konulurken, işletme sahiplerine cezai işlem uygulandı.

Rutin denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri ayrıca 153 zabıta şikayet hattına gelen ihbarları da değerlendiriyor.

YORUMLAR
500
Gazipaşa Caddesi'nde motosiklet denetimi Gazipaşa Caddesi'nde motosiklet denetimi Çatak'ta idareci ve öğretmenlere başarı belgesi verildi Çatak'ta idareci ve öğretmenlere başarı belgesi verildi
Kaynak: AA

Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'daki lokanta ve restoranlar denetlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:19 Adam, 10 gün önce boşandığı eşini ve 3 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü
19:16 Motosiklet ve otomobil çarpıştı: Baba ve oğul aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
19:09 Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak
18:44 Evde sahibi olmayan köpek ocağı açarak yangın çıkmasına neden oldu
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 19:37:06. #1.12#
SON DAKİKA: Van'daki lokanta ve restoranlar denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement