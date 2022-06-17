Ekipler, hijyen kuralları, gramaj ve işletme belgeleri ile ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'daki lokanta ve restoranlar denetlendi - Son Dakika

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