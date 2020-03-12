Van'daki marketlerden 'koronavirüs' önlemi - Son Dakika
Son Dakika Yerel Van'daki marketlerden 'koronavirüs' önlemi - Son Dakika

Van'daki marketlerden 'koronavirüs' önlemi

7 saat önce

Van'daki marketlerden 'koronavirüs' önlemi Türkiye'de korona virüs vakasına rastlanılmasının ardından Van'daki alışveriş merkezlerinde hijyen ve dezenfekte çalışmaları artırıldı.

Van'daki marketlerden 'koronavirüs' önlemi

VAN - Türkiye'de korona virüs vakasına rastlanılmasının ardından Van'daki alışveriş merkezlerinde hijyen ve dezenfekte çalışmaları artırıldı.

Çin'in Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip korona virüsü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden yeni tip korona virüs geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de görüldü. Bunun üzerine harekete geçen alışveriş merkezleri, bütün reyonlarda tek tek hijyen ve dezenfekte çalışması yaptı.

Konuyla ilgili konuşan Zırhlıoğlu Alışveriş Merkezi sorumlusu Sadettin Siyahtay, Türkiye'ye giriş yapan korona virüs nedeniyle önlemlerini artırdıklarını belirtti. Mağaza olarak vatandaşların dezenfekte edilmiş bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamak için çalışma yaptıklarını ifade eden Siyahtay, "Daha önce dünyanın gündeminde olan korona virüs şu an ülkemizin gündemindedir. Daha önce mağazamızda ilaçlama yapan bir firma vardı, o ilaç firmasını çağırdık. Ekipler mağazamızın genelinde bir dezenfekte çalışması yaptı. Bu çalışmamıza devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamaktayız. Sağlık konusundaki tedbirlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Van'daki marketlerden 'koronavirüs' önlemi

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Wuhan, Van, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çekya, koronavirüs salgını nedeniyle OHAL ilan etti
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, koronavirüs açıklaması yaparken öksürük krizine girdi Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 17:26:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'daki marketlerden 'koronavirüs' önlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]