Van'daki minibüs kazasında yaralanan kaçak göçmenler, o anları anlattı

VAN'ın Muradiye ilçesinde, 47 kişinin bindirildiği minibüsün kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada yaralanan ve tedavileri süren kaçak göçmenler, yaşadıklarını anlattı. Kazada 3 çocuğuyla yaralanan Afganistan uyruklu Zeynettin Rehimi, "Çalışmak için İstanbul'a gidecektik. Ülkemizdeki iç savaştan kaçıp, bunun için Türkiye'ye geldik" dedi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Muradiye'ye bağlı Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi. İran sınırından yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 47 kaçak göçmen, organizatörlerce batı illerine götürülmek üzere 21 VD 499 plakalı minibüse bindirildi. N.C., minibüsle kontrol noktalarına takılmamak için patika ve köy yollarını kullandı. N.C., Beydağı Mahallesi yakınlarına geldiğinde, minibüsün direksiyon kontrolünü yitirdi. Devrilen minibüste, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 47 Afgan kaçak yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 6'sı ağır 47 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere götürdü. Yaralılardan 22'si Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, 22'si Van Yüzüncü Yıl (YYÜ) Araştırma Hastanesi, 3'ü de Erciş Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki çeşitli servislerde tedaviye alınan 3'ü ağır 22 kaçak göçmenin tedavileri sürerken, buradaki göçmenler, kaza anını DHA muhabirine anlattı.

'KAZA KORKUNÇTU'

Kazada 1'i erkek, 2'si kız 3 çocuğuyla yaralanan Afgan Zeynettin Rehimi, ülkesindeki iç karışıklıktan kaçarak, çalışmak için Türkiye'ye geldiklerini söyledi. Kazayı anlatan Rehimi, "İran üzerinden kaçak yollarla Türkiye'ye geçiş yaptık. İstanbul'a çalışmak için gidecektik; ancak Beydağı Mahallesi'ne geldiğimizde minibüs, kaza yaptı. 47 kişi yaralandık. Yaralılardan 3'ü benim çocuğumdu, 1'i de kardeşim. Benim sağlık durumum iyi; ancak 2 kızımın durumu ağır. Çok korkunç bir kazaydı. Bir türlü hafızalarımızda silemiyoruz" dedi.

Aynı kazada yaralanan Ferhak Mumini ise "Kaza anından itibaren bizlere sahip çıkan Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Hastanelerde bizimle çok iyi ilgileniyorlar. Şu an genel itibarıyla sağlık durumumuz iyi" diye konuştu.

'BİZİ EN ÇOK ÜZEN, ÇOCUKLARIN DURUMUNUN AĞIR OLMASI'

Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili, Acil Tıp Uzmanı Mehmet Ali Bilgili ise kazaya insan ticareti yapanların neden olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"15 kişilik minibüse, 47 kişi sığdırılmış. Bu kaza sonucu yaralanan kişiler, Van'daki çeşitli hastanelere sevk edilerek, tedaviye alındı. 10 ambulans görevlendirilmişti. Yaralı kaçak göçmenlerin 22'si bizim hastanemizde. Bunların 2'si çocuk, 1'i de 2 aylık bebek. Bunların durumları ağır. Yoğun bakımlarda yatıyorlar. Bize gelen hastaların 4'ü kadın, 15'i yetişkin erkek, 2'si erkek çocuk, bir de 2 aylık bebek olarak toplam 22 hasta var. Kazada toplam 47 kişi yaralanmıştı. Bu hastaların 6'sı ağır ve yoğum bakımlarda tedavileri yapılıyor. Maalesef Van ilimizin sınır olması nedeniyle ve düzensiz göçmenlerin yol güzergahında olmasından ötürü bu gibi kazaları sık sık görüyoruz. Genel olarak yaralıların durumları iyi; ancak ağır olanlar da var. Tabi her felaket durumunda en çok etkilenenlerin çocuklar olduğunu biliyoruz. Bize en çok üzen durum da çocukların durumunun ağır olmasıdır."