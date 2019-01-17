Van'daki Minik Öğrenciler, Hayallerindeki Robotları Tasarladı

Van'daki minik öğrenciler, hayallerindeki robotları tasarladı -Bilim kurgu filmlerinde gördükleri robotları yaptılar Van'daki minik öğrenciler, hayallerindeki robotları tasarladı Dans eden, örümcek ve müşteri karşılayan insansı robotlar ilgi çekiyorVAN - Van'daki bazı ortaokul öğrencileri,...

Van'daki minik öğrenciler, hayallerindeki robotları tasarladı

-Bilim kurgu filmlerinde gördükleri robotları yaptılar

Van'daki minik öğrenciler, hayallerindeki robotları tasarladı

Dans eden, örümcek ve müşteri karşılayan insansı robotlar ilgi çekiyor



VAN - Van'daki bazı ortaokul öğrencileri, okulda gördükleri bilişim teknolojileri dersinden öğrendikleri programla yapay zekayla çalışan 'insansı robot' yapmayı başardı.

Van Bil Kolejinde 10 ile 11 yaşlarındaki ortaokul öğrencileri, bilim kurgu filmlerinde gördükleri insansı robot tasarlama fikrini öğretmenleriyle paylaştı. Bunun üzerine bilişim teknolojileri dersinde öğrendikleri 3D yazıcıyla profesyonel parçalar tasarlayan öğrenciler, insansı bir robot yaptı. Öğrencilerin yapay zeka ve kod programlarını kullanarak yaptıkları robot, öğretmenler tarafından büyük ilgi gördü.

Öğretmenlerinden destek alan minik öğrenciler, okullarda veya iş yerlerinde müşterileri karşılayan insansı robotun yanı sıra; günlük hayatı kolaylaştıracak robotlar, afetlerde can kaybını en aza indirecek robotlar, örümcek ve Michael Jackson dansı yapabilen eğlenceli robotlar da tasarladı. Öğrenciler, tasarladıkları ilginç robotları geliştirerek Türkiye'nin çeşitli illerinde veya yurt dışında düzenlenen yarışmalarda birincilik için yarışacak.



"Profesyonel parçalar tasarlıyorlar"

İHA muhabirine konuşan Bil Koleji Van Kampüsü Robotik ve Kodlama Öğretmeni Levent Dalgın, öğrencilerin hayallerindeki robotları tasarladıklarını söyledi. Öğrencilerin 3D yazıcılardan tasarladıkları parçaları bir araya getirdiklerini ve bununla çipli, kontrol edilebilir robotlar yaptıklarını ifade eden Dalgın, "Öğrenciler buraya ilk geldiklerinde hayallerindeki robotları yapmak istiyorlar. Ancak bu öğrencilere en başında biraz zor geliyor. Çünkü bizler hareket eden bir robotu bilim kurgu filmlerinde görmeye alıştık. Ama öğrencilerimiz kodlama eğitimi aldıktan sonra robotun parçaları için de 3D Blender'den profesyonel parçalar tasarlıyorlar. Bu parçalar tasarlandıktan sonra mekatronikle bir araya getiriyor ve kontrol edilebilir bir robot yapmanın çok da zor olmadığını görüyorlar" dedi.



"Öğrencilerimizin harika fikirleri var"

Dünyanın sanayi 4.0 devrini yaşarken öğrencileriyle birlikte hayatı kolaylaştırabilecek robotlar üzerinde çalıştıklarını dile getiren Dalgın, "Ülke olarak maalesef sanayi 4.0'ı ıskaladık. Sanayi 4.0'ı yaşadığımız bu dönemde, öğrencilerimizle entegre robot çalışmaları yapıyoruz. Bunun dışında hayatı kolaylaştıran çalışmalar yapmaya özen gösteriyoruz. Deprem bölgesinde yaşadığımız için can kaybını en aza indirebilecek nasıl bir şey tasarlayabiliriz? Öğrencilerimizle bunun üzerinde duruyoruz ve bununla ilgili TÜBİTAK'a sunacağımız projelerimiz var. Özellikle günlük hayatı kolaylaştıracak projeler üzerinde duruyoruz. Öğrencilerimizin harika fikirleri var. Bu fikirlerin büyük bir çoğunluğunu da hayata geçirdik ve uygulamalarını yaptık" diye konuştu.



"İnsansı robotlar üzerinde çalışmalar yaptık"

Okullarda veya iş yerlerinde müşteriyi karşılayan bir robot tasarlamayı amaçladıklarını söyleyen Dalgın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir öğrencimizden insansı bir robot yapılması yönünde bir fikir geldi. Sensörlerimiz, LED'lerimiz, kodlanabilir elektronik aksamlarla beraber bir robot çalışması yaptık. Bizler okullarda veya iş yerlerinde müşteriyi karşılayan bir robot tasarlamayı amaçladık. Bunu yaparken yapay zeka programları üzerinde de durduk. Şu ana kadar dans eden robot, robot örümcek, uzaktan kumandayla kontrol edilebilen ve insansı robotlar üzerinde çalışmalar yaptık."

Yapay zeka programlarını kullanarak ürettikleri projelerle ilgilenirken zamanın çok keyifli geçtiğini dile getiren öğrenciler ise, bilim kurgu filmlerinde gördükleri robotları tasarlamanın gururunu yaşadıklarını söylediler.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

CHP'de Aziz Kocaoğlu Krizi! Bağımsız Aday Olabilir

Teklif Meclis'te Kabul Edildi: İşsizlik Maaşında 120 Gün Şartı Kaldırılacak

Öğretmenin Dikkati, 9 Yaşındaki Çocuğa Akrabalarının Dahil 4 Kişinin Yaptığı Cinsel İstismarı Ortaya Çıkardı

Poşetler Ücretli Olunca 47 Yıllık Mesleğinde Zirve Yaptı