Van'daki Noterler dezenfekte edildi - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüse karşı kent genelindeki tüm Noterleri dezenfekte etti.



Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde başlatılan dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ilaçlama ekipleri, korona virüse karşı başlatılan üst düzey tedbirler kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı Noterlerde de çalışma yaptı. Ekipler, Noterlerin giriş çıkış ve iç alanlarını vatandaşların olası bir enfeksiyona maruz kalmamaları için titizlikle dezenfekte etti.



Noterler, yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirterek Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. - VAN