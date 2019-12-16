Van'daki okul kantinlerinde "şırıngalı çikolata" denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'daki okul kantinlerinde 'şırıngalı çikolata' denetimi - Son Dakika

Van'daki okul kantinlerinde "şırıngalı çikolata" denetimi

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, ildeki okulların kantinlerinde "şırıngalı çikolata" denetimi yaptı.

Van'daki okul kantinlerinde

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, ildeki okulların kantinlerinde "şırıngalı çikolata" denetimi yaptı.


Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun "şırıngalı çikolata"dan hayatını kaybetmesi üzerine, Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri okul kantinleri ve okul çevrelerindeki bakkalları denetledi.


Ekipler uygulamada gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerini kontrol edip, ruhsat denetimi yaptı.

Denetimde, "şırıngalı çikolata"ya rastlanmazken iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, kantin personelinin genel hijyen durumu ile kullanılan gıdaların muhafaza koşullarına uygunluğu gibi konularda denetim yapıldı.

Zabıta, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:06 Kaynak: AA
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