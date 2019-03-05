Son Dakika Haberleri: Van'daki Parklar Kent Mobilyalarıyla Donatıldı

Van'daki Parklar Kent Mobilyalarıyla Donatıldı

1 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki 23 parkta kent mobilyalarını yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Van'daki Parklar Kent Mobilyalarıyla Donatıldı, System.String[]
Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki 23 parkta kent mobilyalarını yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Kentteki ortak yaşam alanlarını güzelleştirmek ve daha sağlıklı alanlar haline getirmek için yoğun çaba sarf eden Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, bu kapsamda Atatürk Kültür Parkı, İskele Yaşar Kemal Parkı, Kocaeli Parkı, Sahil Park ve Kent Park başta olmak üzere 23 park ve ortak yaşam alanında başlattığı çalışmalara devam ediyor.

Vatandaşların yoğun olarak kullandıkları alanlara öncelik verilen çalışmada; 500 adet oturma bankı, 250 adet piknik masası, 750 adet çöp kovası, 27 adet kamelya, 25 adet tahterevalli, 10 adet fitness grubu ve 25 adet salıncak parklarla buluşturuldu. Devam eden çalışmalar kapsamında ise eski banklar, tabelalar, çöp kutuları, çiçeklikler, ahşap saksılar, kamelyalar, korkuluklar, oyun-spor grupları da bakım onarımdan geçirilerek yenileniyor.

Yapılan çalışmalar vatandaşları da memnun etti. Ankara'dan Van'a gezmeye geldiğini belirten Nurullah Çakmak, Van Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduklarını belirterek, "Hakikaten insanların nefes alacağı böyle oksijenin bol olduğu yeşil alanların çok büyük bir faydası var. Van Gölü sahillerinin bu şekilde değerlendirilmesi çok güzel. Tebrik ediyorum. İnşallah daha iyiye doğru da gidecektir" dedi.

Kocaeli Dostluk Parkına ailesi ile gezmeye gelen Seyfullah Gülaçar ise, "Genel anlamda Van Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları çok güzel. Bahar aylarının gelmesi ile Van'ımızı daha da güzelleştirme adına kamelyalar, oturaklar, çöp tenekeleri gibi temizlikle alakalı çalışmaların hız kazandığını görüyoruz. Bu hizmetlerden memnunuz. İnşallah çok daha güzel hizmetleri görmeyi de nasip eder Allah. Şu anda bulunduğumuz parkta da Van Büyükşehir Belediyesinin hem sosyal tesisleri hem restoranları, hem de çay ikram edilen noktaları var. Ayrıca yapılan yeşillendirme ve park düzenleri de çok güzel olmuş. Emek isteyen bir iş. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:24 Kaynak: İHA

Kocaeli, Van, Güncel
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