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Van'daki Put mağaralarının duvarlarına işlenen kaya resimleri incelenecek - Son Dakika

Van'daki Put mağaralarının duvarlarına işlenen kaya resimleri incelenecek

10.06.2021 10:19
Van'daki Put mağaralarının duvarlarına işlenen kaya resimleri incelenecek, System.String[]

Van'ın Gürpınar ilçesinde Put mağaralarının duvarlarında yer alan figürlerin bilim insanlarınca incelenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde Put mağaralarının duvarlarında yer alan figürlerin bilim insanlarınca incelenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığındaki kazı ekibi, ilçeye 56 kilometre uzaklıkta bulunan Yedisalkım köyü sınırlarında 7 kilometre uzunluğundaki Başet Kanyonu'na gitti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle çalışmaya başlayan ekip, boyayla kayalara çizilen güneş, dağ keçisi, geyik, insan, tanrıça sembolü ve farklı motiflerin yer aldığı resimleri inceledi.

Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Projesi kapsamında yürütülen çalışmayla figürlerin hangi döneme ait olduğunu belirlenecek.

"Erken tunç ve sonrasındaki döneme ait olduğunu düşünüyoruz"

Prof. Dr. Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yorucu bir yolculuğun ardından mağaraların bulunduğu bölgeye gelerek, arkeolojik yüzey araştırmalarına başladıklarını söyledi.

Araştırmaların bölgedeki farklı mağaralarda da devam edeceğini anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Önceki yıllarda yayınlanan bazı yayınlarda neolitik ve paleolitik dönemlere ait olduğu açıklanan mağaradaki figürleri arkeolojik bir araştırmayla yeniden incelemek istedik. Bunun nedeni, sadece figürler üzerinden bir tarihlendirme yapıldığı görünüyor. Biz de burada yeniden arkeolojik verileri incelemek istedik."

Araştırmalarda neolitik ve paleolitik dönemlere ilişkin şu ana kadar herhangi bir arkeolojik veriyle karşılaşmadıklarını belirten Çavuşoğlu, bölgede irili ufaklı çok sayıda mağaranın bulunduğunu, aşı boyası ile çizilen resimleri inceleyip kayıt altına aldıklarını aktarı.

Kaya resimlerinin Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde belirlenen figürlerle benzerlik gösterdiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Bunların dinsel amaçla yapıldığını düşünüyoruz. Bu resimlerin neolitik döneme kadar uzanmadığını gördük. Kalkolitiğin sonları ve ilk tunç çağlarından itibaren bu figürlerin yapıldığını tahmin ediliyoruz. Gerçek tarihlendirmeyi araştırmalarımızın sonunda ortaya çıkaracağız." diye konuştu.

"Değişik figürler var"

Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yılmaz da "Resimlerde aşı boyası denilen, demir oksitten yapılan bir boya kullanılmış. Yaban keçisi, insan resimleri, güneş ve değişik figürler var. Bu resimlerin erken tunç ve sonrası döneme ait olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Arkeoloji, Edebiyat, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'daki Put mağaralarının duvarlarına işlenen kaya resimleri incelenecek - Son Dakika


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