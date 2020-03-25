Van'daki sebze ve meyve halinde korona virüs denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'daki sebze ve meyve halinde korona virüs denetimi - Son Dakika

Van'daki sebze ve meyve halinde korona virüs denetimi

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, sebze ve meyve halinde korona virüsünden dolayı oluşabilecek fiyat dalgalanmasına karşı denetim yaptı.

Van'daki sebze ve meyve halinde korona virüs denetimi, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, sebze ve meyve halinde korona virüsünden dolayı oluşabilecek fiyat dalgalanmasına karşı denetim yaptı.


Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İşletme İştirakler Dairesi ile Ticaret İl Müdürlüğünün ortaklaşa yaptığı çalışma ile sebze ve meyve halinde korona virüsünden dolayı oluşabilecek fiyat dalgalanmalarına karşı denetim yapıldı. Halde komisyoncuları tek tek dolaşan ekipler; etiketleri, hale gelen sebze, meyve giriş ve çıkışlarını inceledi.


Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatları doğrultusunda denetimleri kent genelinde yürüttüklerini belirten yetkililer, fahiş fiyatlar ile haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı çalışmalarının devam edeceğini söyledi. - VAN

Zabıta Daire Başkanlığı, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:43 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu
Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır Yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır         
21:09
Yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı Yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı         
21:02
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi         
20:51
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek         
20:49
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım         
20:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var         
20:10
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı         
20:10
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi         
19:59
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
19:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var         
19:12
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı         
19:05
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor         
19:01
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri         
18:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 21:25:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'daki sebze ve meyve halinde korona virüs denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]