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Van'daki selde 6 ev yıkıldı 30 evde hasar oluştu - Son Dakika

Van'daki selde 6 ev yıkıldı 30 evde hasar oluştu

01.08.2021 00:06
Van'daki selde 6 ev yıkıldı 30 evde hasar oluştu, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle 6 evin yıkıldığı, 30 evde de hasarın oluştuğu belirlendi.

Van'ın Başkale ilçesinde sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle 6 evin yıkıldığı, 30 evde de hasarın oluştuğu belirlendi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ilçeye 60 kilometre uzaklıktaki Esenyamaç Mahallesi'ne gitti.

Selin hasara yol açtığı bölgede incelemelerde bulunan Bilmez, vatandaşlarla görüştü, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bilmez, iki gündür ilçede farklı yerlerde etkili olan selin hasar meydana getirdiğini söyledi.

Bölgede incelemelerde bulunduklarını ve ilk andan itibaren vatandaşların yanında yer aldıklarını belirten Bilmez, şöyle konuştu:

"Meteoroloji, birkaç gün daha bölgede yağışın etkili olacağını bildirdi. Biz de mahallelilerimizi uyardık. Bugün öğlen saatlerinde Esenyamaç Mahallemizde ciddi bir selin meydana geldiğini öğrendik. Evlere zarar verdiğini öğrenir öğrenmez, birçok kurumumuzdan araçlar bölgeye sevk edildi. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile AFAD ekipleri inceleme yaptı. Bazı evlerin kullanılmayacak halde bazılarının da hasarlı olduğunu tespit etti. Yarın ekipler detaylı bir hasar tespiti yapacak."

Başkale'de selin yaralarını en kısa sürede saracaklarını vurgulayan Bilmez, "Evi zarar görenler için barınma yeri ayarlandı. Bakanlıklarımız da ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi. Biz de bütün ekiplerimizle buradayız. Bir vatandaşımız sele kapılmış. İlk müdahaleyi muhtarımız yapmış. Hastanede şu anda ve sağlık durumu iyi. Yağışlar sürecek, dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle hayvanlarımızı dere yataklarında otlatmayalım." ifadelerini kullandı.

AK Parti Van Milletvekili Gülaçar ise selden hemen sonra bütün ekiplerin bölgeye geldiğini ve gerekli çalışmalara başladığını aktardı.

Haberi alır almaz bölgeye geldiklerini dile getiren Gülaçar, "2 saatten fazladır yoldayız. Yeni ulaşabildik. Şimdi manzarayı gördük. Biraz ağır bir manzara. Hasar gören ve yıkılan evlerimiz var." dedi.

6 ev yıkıldı, 30 evde hasar tespit edildi

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak da sel ihbarını aldıktan sonra belediye ve jandarma ekiplerini bölgeye yönlendirdiklerini söyledi.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve DSİ ekiplerinin iş makineleriyle yolu açma ve köyün içini temizlemeye başladığını anlatan Solak, "Yapılan ilk belirlemelere göre Esenyamaç Mahallesi'nde 5, Onikidere mezrasında 1 evin yıkıldığını, 30 evde de hasar olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 18 hayvanın da telef olduğu bilgisi var." diye konuştu.

Muhtar Ayhan Korkmaz da Kaymakam Solak'ın kendilerini sel konusunda uyardığını ve bu uyarılar doğrultusunda camiden de anons yaparak vatandaşları bilgilendirdiklerini belirterek, "Böylece büyük bir facia önlenmiş oldu. Selden hemen sonra devletimiz tüm imkanlarıyla burada oldu. Ekipler çalışmalara başladı. Allah devletimize zeval vermesin. Biz, birlikte güçlüyüz." dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Başkale, Sel, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'daki selde 6 ev yıkıldı 30 evde hasar oluştu - Son Dakika


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