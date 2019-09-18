Son Dakika Haberleri: Van'daki sığınakta pkk'lı teröristlere ait patlayıcı ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Van'daki sığınakta pkk'lı teröristlere ait patlayıcı ele geçirildi

1 saat önce

VAN'ın Çatak ilçesinde, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta el yapımı patlayıcılar ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Van'daki sığınakta pkk'lı teröristlere ait patlayıcı ele geçirildi, System.String[]
VAN'ın Çatak ilçesinde, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta el yapımı patlayıcılar ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ekiplerinin aldığı istihbarat üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatak ilçesinin Toyga Mahallesi Merkuşan ve Aruh yaylaları mevkiinde, 'Kıran-Şehit GK Mahmut Esin' operasyonu düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta 2 el yapımı patlayıcı (EYP) ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler sığınakla birlikte imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.



Çatak, Van, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Samanyolu TV'nin eski çalışanlarına FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli yaşa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı Son yıllardaki en büyük miktar! Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe Konya Stadı için Vodafone Park saldırısının benzerini planlamışlardı! Hapis cezası verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 11:37:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'daki sığınakta pkk'lı teröristlere ait patlayıcı ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]