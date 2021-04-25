STK'ler ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi - Son Dakika

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi üyeleri (SDİ), ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

1915'te Ermeni çetelerince Van'da katledilen 2 bin 500 Müslüman anısına oluşturulan Zeve Şehitliği'nde bir araya gelen SDİ üyeleri adına Memur-Sen İl Başkanı Mehmet Ali Uca açıklama yaptı.

Uca, ABD'nin, Ermeni diasporası ile Türkiye düşmanı diğer çevrelerin bir anlamda "kutsal mesaj günü" olarak gördükleri 24 Nisan'da bu yıl kendisinden talep edilen "büyük yalanı", başkanları Biden'ın dilinden deklare ettiğini söyledi.

"Soykırım ABD'nin uzmanlık alanı"

SDİ olarak ABD'nin binlerce kilometre uzakta bir coğrafyada ve bir asrı aşan bir geçmişte, 1915 yılında yaşananlara dair ilgisinin hukuken dayanaksız, bilgisinin ilmen yetersiz olduğu perspektifiyle konuya baktıklarını belirten Uca şunları kaydetti:

"Soykırım, ABD açısından kuruluşundan bugüne kendi ülkesinde ve dünyanın birçok bölgesinde icra etmekten imtina etmediği uzmanlık alanıdır. Soykırım yoluyla işgale, sömürü yoluyla kaynakları ele geçirmeye dair emperyalist politikalarla hareket eden ABD, Vietnam'da, Afganistan'da, Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de doğrudan ve vekalet verdiklerinin eliyle dünyanın birçok ülkesinde kan dökmüş ve can almıştır. Ülke coğrafyasının yerleşik yerlilerine yönelik kapsamlı soykırım, siyahi vatandaşlarının insan onuruna yönelik saldırılar ve kültürel soykırım da dahil olmak üzere kuruluş sermayesi 'soykırım' olan ABD'nin de, Başkanının da 1915'e dair konuşma hakkı yoktur. Alınan bu kararların insanların acısını paylaşmaktan ziyade Türkiye'ye karşı koz olarak kullanılmak istendiği açıktır."

Uca, ülkenin her bölgesinde birçok kent ve köyün Yunanlılar, Fransızlar, İngilizler ve özellikle Ermenilerin yaptığı katliamların izlerini taşıdığını vurguladı.

Mehmet Ali Uca, 1915'te Ermenilerin Doğu illerinde yaptığı zulüm ve kıyımı, işgal ettikleri vilayetleri terk ederken arkalarında yakılmış ve harap edilmiş köyler, işkenceye uğramış bedenler bıraktıklarını unutmadıklarını aktardı.

Ermenilerin Erzincan, Erzurum, Muş, Sivas, Bitlis, Diyarbakır ve Van'da 1910 ila 1922 yılları arasında 523 bin kişiyi katlettiğini unutmadıklarını ifade eden Uca şöyle devam etti:

"Bu yıllarda Ermeni çetelerinin yaptığı soykırımlar sırasında, sadece Van ilimizde 30 binden fazla vatandaşımız şehit edilmiş, daha fazla vatandaşımız da bedenlerine ulaşılmadan yakılarak ve Van Gölü'ne atılarak Ermeni çeteleri tarafından kayıplara karıştırılmıştır. Şehri terk etmek zorunda kalan canilerin Van'ı ateşe vererek, birçok köyde katliam yapıp Van Gölü'nü adeta kan gölüne çevirdikleri ortadadır. Ayrıca Müslümanlara ait mekanların neredeyse tamamını tahrip edip bölgeden ayrılmışlardır. ABD ve Başkanı şunu unutmamalıdır ki inancımız, medeniyetimiz ve şanlı tarihimiz hiçbir şekilde 'soykırım' ile ilişkilendirilemez. ABD ve Başkanı, tarih konusunda akreditasyon kurumu ya da öznesi değildir."

SDİ üyeleri açıklamanın ardından Zeve Mezarlığı'nda şehitler için dua etti.