Son Dakika Haberleri: Van'daki Tefeci Operasyonu

Van'daki Tefeci Operasyonu

1 saat önce

Van'da tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 8'i tutuklandı.

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Van'da tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, kentte otomobil galerisi sahiplerinden ticari faaliyet görüntüsü altında "tefecilik, yüksek faizle borçlandırma, baskı ve cebirle tahsilat" yaptığı iddia edilenlere yönelik 24 Aralık'ta operasyon düzenlemiş, 15 zanlı gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin iş yeri, ikametgahı ve üst aramalarında 3 tabanca, otomatik tüfek, gaz bombası, çok sayıda fişek ve senet ele geçirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:43 Kaynak: AA

Başsavcı, Van, Güncel
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