VAN'DAKİ TEKNE FACİASINDA 1 KİŞİNİN DAHA CESEDİNE ULAŞILDI - Son Dakika

VAN'da, 6 gün önce içinde yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin battığı belirtilen bölgede arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, yabancı uyruklu olduğu belirtilen 1 kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Böylece gölde yapılan aramalarda bulunan ceset sayısı 7'e çıktı.
Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarma ekiplerine teslim edildi. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler üzerine, içinde Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışması başlatıldı. Düne kadar yapılan aramalarda yabancı uyruklu oldukları belirlenen 6 kişinin cesedi bulundu. Dün olumsuz hava koşulları nedeniyle arama çalışmalarına ara verdi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Feyat ERDEMİR/VAN