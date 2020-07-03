VAN'DAKİ TEKNE FACİASINDA 1 KİŞİNİN DAHA CESEDİNE ULAŞILDI - Son Dakika

VAN'DAKİ TEKNE FACİASINDA 1 KİŞİNİN DAHA CESEDİNE ULAŞILDI

VAN'da, 6 gün önce içinde yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin battığı belirtilen bölgede arama çalışmaları sürüyor.

VAN'da, 6 gün önce içinde yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin battığı belirtilen bölgede arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, yabancı uyruklu olduğu belirtilen 1 kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Böylece gölde yapılan aramalarda bulunan ceset sayısı 7'e çıktı.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarma ekiplerine teslim edildi. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler üzerine, içinde Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışması başlatıldı. Düne kadar yapılan aramalarda yabancı uyruklu oldukları belirlenen 6 kişinin cesedi bulundu. Dün olumsuz hava koşulları nedeniyle arama çalışmalarına ara verdi.

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BİR KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayan çalışmalarda, 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu. Jandarma Sahil Bot Komutanlığı'na ait 2 tekne ile gölde yolcu taşımacılığında kullanılan 5 sivil teknenin katıldığı çalışmalar sürüyor. Şu ana kadar 10 kilometrekarelik alanda göl yüzeyinde arama tarama çalışması yapıldı. Sahilde ise 45 kişilik jandarma ekibi, kıyıda tarama çalışması yapıyor.

Batan teknenin yerinin bulunması için de Ankara'dan getirilen 2 Sualtı görüntüleme cihazı olan ROV ile bugün göl tabanında da tarama yapılacak.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Feyat ERDEMİR/VAN


Van Gölü, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN'DAKİ TEKNE FACİASINDA 1 KİŞİNİN DAHA CESEDİNE ULAŞILDI - Son Dakika

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