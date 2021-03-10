Van'daki tekne faciasında 12 kişinin yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Van'daki tekne faciasında 12 kişinin yargılanmasına başlandı

10.03.2021 10:22
Van'daki tekne faciasında 12 kişinin yargılanmasına başlandı, System.String[]

Van'da 28 Haziran tarihinde batan tekne faciasında 6'sı tutuklu 12 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması Van 7. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.

Van'da 28 Haziran tarihinde batan tekne faciasında 6'sı tutuklu 12 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması Van 7. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.

Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan Çarpanak Adası açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan "Akbaş" isimli tekne, 27 Haziran'da batarak 61 kişiye mezar olmuştu. Olayın ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında olayla ilgili 6'sı tutuklu 12 kişi hakkında "Nitelikli Göçmen Kaçakçılığı Yapma" ve "Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Sebebiyet Verme" suçlarından kamu davası açıldı. Van 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 12 şüpheli hakkında 38 yıl 6'şar ay hapis cezası istenirken, şüphelilerin yargılandığı dava başladı.

OLAY

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp başvurusunun ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Tutuklanan Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler üzerine içerisinde Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu kayıp tekne yürütülen çalışmalar sonucunda Van Gölü'nün 106 metre derinliğinde bulunmuştu.

(Yılmaz Sönmez/İHA)

Çarpanak Adası, Haziran, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van'daki tekne faciasında 12 kişinin yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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