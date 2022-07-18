İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'daki terör operasyonlarında 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

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