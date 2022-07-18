Van'daki terör operasyonlarında 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11-17 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 PKK/KCK şüphelisi gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.
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