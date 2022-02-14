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Van'daki terör operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Van'daki terör operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı

14.02.2022 09:34
Van'daki terör operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı

Van'da terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı.

Van'da terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 7-13 Şubat tarihleri arasında TEM Şubesi ekipleri ile Özel Harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 17 kişi, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında da 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'daki terör operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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