Van'daki terör operasyonlarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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Van'daki terör operasyonlarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı

25.07.2022 10:14
Van'daki terör operasyonlarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 17-24 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

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Kaynak: AA

PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'daki terör operasyonlarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

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