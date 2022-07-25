İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'daki terör operasyonlarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

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