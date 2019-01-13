Son Dakika Haberleri: Van'daki Terör Operasyonu

Van'daki Terör Operasyonu

1 saat önce

Van'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

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Van'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, silahlı terör örgütü PKK/KCK adına kırsal alanda eğitim alıp faaliyet yürütenlere yönelik kent merkezi ile ilçelerde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan İ.O, S.D. ve S.D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Y.Ö, V.K. ve D.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Van'da 8 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda dijital materyal ile örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:58 Kaynak: AA

Van, Güncel
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