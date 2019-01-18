Son Dakika Haberleri: Van'daki Terör Operasyonu

Van'daki Terör Operasyonu

39 dakika önce

Van'ın Erciş ilçesindeki terör operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden 13'ü tutuklandı.

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Van'ın Erciş ilçesindeki terör operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden 13'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma, yardım ve yataklık etme" suçlarından gözaltına alınan 20 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Bir kişi de serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:01 Kaynak: AA

Erciş, Van, Güncel
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