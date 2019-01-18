Van'daki Terör Operasyonu
39 dakika önce
Van'ın Erciş ilçesindeki terör operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden 13'ü tutuklandı.
Van
'ın Erciş
ilçesindeki terör operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden 13'ü tutuklandı.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma, yardım ve yataklık etme" suçlarından gözaltına alınan 20 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Bir kişi de serbest bırakıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:01 Kaynak: AA
Şanlıurfa'da Güvenlik Güçlerine Teslim Olan 2 Teröristten Suriye İtirafı
Temiz Seçim Platformu Başkanı Yaşar Okuyan'ndan Stalin Hatırlatmalı İddia: Sülalemde 180 Yaşında Seçmen Var
Selçuk Bayraktar'ın 10 Years Challenge Paylaşımı Beğeni Topladı
Aylıkları 1000 TL'ye Tamamlanan Binlerce Emekliye 4 Yıl Boyunca Zam Yapılmayacak