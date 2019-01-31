Son Dakika Haberleri: Van'daki Terör Operasyonu

Van'daki Terör Operasyonu

30 dakika önce

?Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 9 şüphelinden 4'ü tutuklandı.

Van'daki Terör Operasyonu, System.String[]
? Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 9 şüphelinden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklama göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım yataklık etme" suçlarını işledikleri şüphesiyle bazı kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:09 Kaynak: AA

Erciş, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ASELSAN'ın Havadaki Tehditlere Karşı Ürettiği İHASAVAR'lara Talep Giderek Artıyor CHP'de Kriz Yaratan İsim! Kılıçdaroğlu Hukuksuzluğa Onay Verecek mi?

HDP'nin Aday Tanıtım Toplantısında Skandal! Terör Örgütünü Öven Marş Okundu, Ölen Teröristler İçin Saygı Duruşunda Bulunuldu Zengin Olma Hayali Kuran Defineciler, Brandanın Altında Suçüstü Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 14:39:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'daki Terör Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]