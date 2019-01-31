Van'daki Terör Operasyonu
30 dakika önce
?Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 9 şüphelinden 4'ü tutuklandı.
? Van
'ın Erciş
ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 9 şüphelinden 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklama göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım yataklık etme" suçlarını işledikleri şüphesiyle bazı kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişinin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:09 Kaynak: AA
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