Son Dakika Haberleri: Van'daki Terör Operasyonu

Van'daki Terör Operasyonu

1 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 10'u tutuklandı.

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Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 10'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak ve yardım yataklık etmek" suçlarını işledikleri ileri sürülenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.


Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:26 Kaynak: AA

Erciş, Van, Güncel
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